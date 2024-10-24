Зеленський доручив членам Ставки взятись за План посилення України: що він передбачає
Київ • УНН
Президент України доручив членам Ставки підготувати частини внутрішнього Плану посилення України. План охоплюватиме фронт, ОПК, економіку, інформаційну сферу та інші стратегічні галузі.
Президент України Володимир Зеленський доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України, передає УНН.
За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей - заявив Зеленський.
За словами Президента, за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.
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На засіданні Ставки обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки та відновлення. Президент доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України та дав завдання щодо зимової підготовки.