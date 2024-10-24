Комплектація бригад та довгострокові енергетичні рішення: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
На засіданні Ставки обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки та відновлення. Президент доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України та дав завдання щодо зимової підготовки.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, комплектації бригад та внутрішній План посилення України, передає УНН.
"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили", - повідомив Зеленський.
Особлива увага, за його словами, до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.
Президент додав, що дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими.
Крім того, були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки.
"Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", - зазначив Зеленський.
Додамо
Зеленський за підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України.
"Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.
За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", - резюмува він.