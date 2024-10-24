Комплектация бригад и долгосрочные энергетические решения: Зеленский провел заседание Ставки
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности и восстановления. Президент поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины и дал задание по зимней подготовке.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, комплектации бригад и внутреннем Плане усиления Украины, передает УНН.
«Провел Ставку. Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали чиновники - Минрегион и Минэнерго. Также - Воздушные силы», - сообщил Зеленский.
Особое внимание, по его словам, к подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости.
Президент добавил, что дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы.
Кроме того, были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке.
«Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены», - отметил Зеленский.
Добавим
Зеленский по итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины.
«Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.
За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО», - резюмировал он.