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Комплектация бригад и долгосрочные энергетические решения: Зеленский провел заседание Ставки

Комплектация бригад и долгосрочные энергетические решения: Зеленский провел заседание Ставки

Киев  •  УНН

14:00 • 2489 просмотра

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На заседании Ставки обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности и восстановления. Президент поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины и дал задание по зимней подготовке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, комплектации бригад и внутреннем Плане усиления Украины, передает УНН.

«Провел Ставку. Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали чиновники - Минрегион и Минэнерго. Также - Воздушные силы», - сообщил Зеленский.

Особое внимание, по его словам, к подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости.

Президент добавил, что дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы.

Кроме того, были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке.

«Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены», - отметил Зеленский.

Добавим

Зеленский по итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины.

«Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.

За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО», - резюмировал он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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