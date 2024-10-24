Зеленский поручил членам Ставки взяться за План усиления Украины: что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины, передает УНН.

По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей - заявил Зеленский.

По словам Президента, за организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО.

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На заседании Ставки обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности и восстановления. Президент поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины и дал задание по зимней подготовке.