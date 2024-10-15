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Вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет: Зеленський про посилення ППО

Київ • УНН

 • 29941 перегляди

На засіданні Ставки обговорили захист енергооб'єктів та підготовку до зими. Президент повідомив про рішення щодо посилення ППО проти "шахедів" і деяких видів ракет.

Вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет: Зеленський про посилення ППО

Під час засідання Ставки був обговорений формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

"Провів сьогодні Ставку – енергетичну – про всі ключові питання підготовки до зими та щодо захисту енергооб’єктів. Кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання. Були доповіді щодо кожного рівня захисту енергосистеми", - повідомив Зеленський. 

За його словами, доповідали прем’єр-міністр, міністр енергетики, представники обласної влади – саме тих регіонів, які найбільше під ризиком. 

"Була доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО: збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ. Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет", - заявив Зеленський. 

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Також він зазначив, що доповідав сьогодні й керівник "Нафтогазу" Чернишов щодо накопичення газу у сховищах, відповідних питань захисту інфраструктури. 

"Всі елементи підготовки до зими – електрика, газ, вугілля – те, на що ми розраховуємо, те, до чого готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, – абсолютно чітко визначено", - сказав Зеленський. 

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Анна Мурашко

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