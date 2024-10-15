Активну участь братиме авіація: Зеленський про захист енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Президент України повідомив про рішення щодо посилення захисту енергетичної інфраструктури. Авіація відіграватиме активну роль, а ППО буде посилено в прикордонних і прифронтових регіонах.
Активну участь у захисті енергетичної інфраструктури братиме авіація. Про це після завершення енергетичної Ставки повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - повідомив Зеленський.
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Раніше Зеленський повідомив, що відбулось засідання енергетичної Ставки.
"Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій", - повідомив Президент.
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