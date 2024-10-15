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Зеленський провів енергетичну Ставку. МВС представило план заходів реагування на обстріли

Київ • УНН

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Президент України провів засідання енергетичної ставки з питань підготовки до зими. Обговорено захист інфраструктури, план реагування на обстріли та створення мережі когенераційних установок.

Зеленський провів енергетичну Ставку. МВС представило план заходів реагування на обстріли

Президент України Володимир Зеленський провів засідання енергетичної ставки. Йшлося про підготовку до зими та план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень, передає УНН.

"Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - повідомив Зеленський.

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Крім того, за словами Глави держави, Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

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Антоніна Туманова

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