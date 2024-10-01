В Укренерго прогнозують незначні обмеження електрики взимку: пояснили, за яких умов
Київ • УНН
За умов низьких температур взимку в Україні можуть застосовувати одну чергу у графіках погодинних відключень. При температурі вище 0°C обмеження не прогнозуються. Очікуються незначні обмеження у грудні, січні та лютому.
В Україні за умов низьких температур взимку, а саме мінус 10-15 градусів, енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках погодинних відключень. Якщо температура не опуститься нижче 0 градусів, то обмеження не прогнозуються.
Про це заявив виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт під час виїзного засідання Комітету з питань енергетики та ЖКП, передає УНН.
На минулому тижні компанія підготувала оновлений прогнозний баланс на відповідний осінньо-зимовий період і направила його. Ми очікуємо найближчими днями затвердження відповідного документу. Зазначений документ передбачає загалом три місяці – це грудень, січень, лютий в яких нас можуть очікувати певні незначні обмеження у споживанні електричної енергії. Коли я говорю незначні - це близько 100 млн кВт⋅год на місяць. Тобто, якщо говорити простими словами – це десь 120-130 мегават-годинних, якщо про відповідний дефіцит в розрізі годин або доби
Він зазначив, що його може не бути звичайно у вихідні дні, але в робочі дні, особливо під час ранкового та вечірнього максимуму навантажень можуть відповідні обмеження торкнутися саме у три місяці: грудень, січень та лютий.
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"Прогнозний баланс був складений для двох сценаріїв - це фактично режим нульової температури і режим від'ємних значень температури навколишнього середовища – 10- 15 градусів три і більше днів. Якщо ми говоримо про нульові значення температур, то ми обходимося фактично з мінімальними обмеженнями при максимумі споживання, вони можуть сягати 500-1000 МВт, нагадаю у відповідний період - це одна черга ГПВ з шести тобто чотири години обмежень споживання на добу для всіх категорій споживачів", - пояснив Брехт.
За його словами, якщо говорити про величину температури 10-15 градусів морозу, то дефіцит потужності по об'єднаній енергосистемі може складати від 2 до 2,5 тисяч МВт, а це дві черги ГПВ, тобто 8 годин обмежень споживання протягом доби.
Знову повторюся це граничні величини і компанією відпрацьовані компенсаційні фактори, які передбачають збільшення величини імпорту електричної енергії граничної
Він зазначив, що на сьогодні виконуються відповідні розрахунки колегами операторам системи передач Німеччини, які говорять про те що потенційно можливо в мінімальному обсязі збільшити величину імпорту на 300 МВт, тобто до загальної величини 2 гігавати, що фактично ну як мінімум на третину скомпенсує відповідну величину.
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"Відповідно комплекс зазначених заходів нам дає чітке розуміння того що при температурі яка буде характеризуватися або нульовими або позитивними значення взимку, ми будемо існувати і проходити цей період без обмежень. Якщо ми говоримо про температуру у мінус 10-15 градусів, то обмеження можливі, вони в моєму розумінні не мають сягати більше ніж 1000-1500 гВт потужності, що буде співрозмірне одній черзі графіків погодинних відключень", - розповів Брехт.