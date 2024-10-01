В Укренерго прогнозують незначні обмеження електрики взимку: пояснили, за яких умов

В Україні за умов низьких температур взимку, а саме мінус 10-15 градусів, енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках погодинних відключень. Якщо температура не опуститься нижче 0 градусів, то обмеження не прогнозуються.

Про це заявив виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт під час виїзного засідання Комітету з питань енергетики та ЖКП, передає УНН.

На минулому тижні компанія підготувала оновлений прогнозний баланс на відповідний осінньо-зимовий період і направила його. Ми очікуємо найближчими днями затвердження відповідного документу. Зазначений документ передбачає загалом три місяці – це грудень, січень, лютий в яких нас можуть очікувати певні незначні обмеження у споживанні електричної енергії. Коли я говорю незначні - це близько 100 млн кВт⋅год на місяць. Тобто, якщо говорити простими словами – це десь 120-130 мегават-годинних, якщо про відповідний дефіцит в розрізі годин або доби - розповів Брехт.

Він зазначив, що його може не бути звичайно у вихідні дні, але в робочі дні, особливо під час ранкового та вечірнього максимуму навантажень можуть відповідні обмеження торкнутися саме у три місяці: грудень, січень та лютий.

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"Прогнозний баланс був складений для двох сценаріїв - це фактично режим нульової температури і режим від'ємних значень температури навколишнього середовища – 10- 15 градусів три і більше днів. Якщо ми говоримо про нульові значення температур, то ми обходимося фактично з мінімальними обмеженнями при максимумі споживання, вони можуть сягати 500-1000 МВт, нагадаю у відповідний період - це одна черга ГПВ з шести тобто чотири години обмежень споживання на добу для всіх категорій споживачів", - пояснив Брехт.

За його словами, якщо говорити про величину температури 10-15 градусів морозу, то дефіцит потужності по об'єднаній енергосистемі може складати від 2 до 2,5 тисяч МВт, а це дві черги ГПВ, тобто 8 годин обмежень споживання протягом доби.

Знову повторюся це граничні величини і компанією відпрацьовані компенсаційні фактори, які передбачають збільшення величини імпорту електричної енергії граничної - сказав Брехт.

Він зазначив, що на сьогодні виконуються відповідні розрахунки колегами операторам системи передач Німеччини, які говорять про те що потенційно можливо в мінімальному обсязі збільшити величину імпорту на 300 МВт, тобто до загальної величини 2 гігавати, що фактично ну як мінімум на третину скомпенсує відповідну величину.

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"Відповідно комплекс зазначених заходів нам дає чітке розуміння того що при температурі яка буде характеризуватися або нульовими або позитивними значення взимку, ми будемо існувати і проходити цей період без обмежень. Якщо ми говоримо про температуру у мінус 10-15 градусів, то обмеження можливі, вони в моєму розумінні не мають сягати більше ніж 1000-1500 гВт потужності, що буде співрозмірне одній черзі графіків погодинних відключень", - розповів Брехт.