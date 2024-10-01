В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях

ukenru
Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  89382 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  102558 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  78957 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  100815 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  102721 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  103056 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  123097 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  114974 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  116347 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
30 сентября 2024, 10:34  •  118479 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101526 просмотра
Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

  •  110336 просмотра
День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

  •  109522 просмотра
США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

  •  108622 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120533 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  89209 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  102525 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120533 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  123072 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  123424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101526 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  65745 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  111160 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  100557 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  121567 просмотра
Актуальное
В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях

В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:04  •  5744 просмотра

Read in English

В условиях низких температур зимой в Украине могут применять одну очередь в графиках почасовых отключений. При температуре выше 0°C ограничения не прогнозируются. Ожидаются незначительные ограничения в декабре, январе и феврале.

В Украине в условиях низких температур зимой, а именно минус 10-15 градусов, энергетики могут применять одну очередь в  графиках почасовых отключений. Если температура не опустится ниже 0 градусов, то ограничения не прогнозируются.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт во время выездного заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, передает УНН.

На минувшей неделе компания подготовила обновленный прогнозный баланс на соответствующий осенне-зимний период и направила его. Мы ожидаем в ближайшие дни утверждения соответствующего документа. Указанный документ предусматривает всего три месяца - это декабрь, январь, февраль в которых нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электрической энергии. Когда я говорю незначительные - это около 100 млн кВт⋅ч в месяц. То есть, если говорить простыми словами - это где-то 120-130 мегаватт-часовых, если о соответствующем дефиците в разрезе часов или суток

- рассказал Брехт.

Он отметил, что его может не быть обычно в выходные дни, но в рабочие дни, особенно во время утреннего и вечернего максимума нагрузок могут соответствующие ограничения коснуться именно в три месяца: декабрь, январь и февраль.

ООН: зимой в Украине могут быть отключения света до 18 часов в сутки19 сентября 2024, 08:37 • 17496 просмотров

«Прогнозный баланс был составлен для двух сценариев - это фактически режим нулевой температуры и режим отрицательных значений температуры окружающей среды - 10- 15 градусов три и более дней.  Если мы говорим о нулевых значениях температур, то мы обходимся фактически с минимальными ограничениями при максимуме потребления, они могут достигать 500-1000 МВт, напомню в соответствующий период - это одна очередь ГПВ из шести то есть четыре  часа ограничений потребления в сутки для всех категорий потребителей», - пояснил Брехт.

По его словам, если говорить о величине температуры 10-15 градусов  мороза, то дефицит мощности по объединенной энергосистеме может составлять от  2 до 2,5 тысяч  МВт, а это две очереди ГПВ, то есть 8 часов ограничений потребления в течение суток.

Опять повторюсь это предельные величины и компанией отработаны компенсационные факторы, которые предусматривают увеличение величины импорта электрической энергии предельной

- сказал Брехт.

Он отметил, что на сегодня выполняются соответствующие расчеты коллегами операторам системы передач Германии, которые говорят о том, что потенциально возможно в минимальном объеме увеличить величину  импорта на 300 МВт, то есть до общей величины 2 гигаватта,  что фактически ну как минимум на треть скомпенсирует соответствующую величину.

Украина пройдет эту зиму с газом собственной добычи - Шмыгаль10 сентября 2024, 11:35 • 14414 просмотров

«Соответственно комплекс указанных мероприятий нам дает четкое понимание того, что при температуре которая будет характеризоваться или нулевыми или положительными значения зимой, мы будем существовать и проходить этот период без ограничений.  Если мы говорим о температуре в минус 10-15 градусов, то ограничения возможны, они  в моем понимании не должны достигать более 1000-1500 гВт мощности, что будет соразмерно одной очереди графиков почасовых отключений», - рассказал Брехт.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль