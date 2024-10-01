В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях

В Украине в условиях низких температур зимой, а именно минус 10-15 градусов, энергетики могут применять одну очередь в графиках почасовых отключений. Если температура не опустится ниже 0 градусов, то ограничения не прогнозируются.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт во время выездного заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, передает УНН.

На минувшей неделе компания подготовила обновленный прогнозный баланс на соответствующий осенне-зимний период и направила его. Мы ожидаем в ближайшие дни утверждения соответствующего документа. Указанный документ предусматривает всего три месяца - это декабрь, январь, февраль в которых нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электрической энергии. Когда я говорю незначительные - это около 100 млн кВт⋅ч в месяц. То есть, если говорить простыми словами - это где-то 120-130 мегаватт-часовых, если о соответствующем дефиците в разрезе часов или суток - рассказал Брехт.

Он отметил, что его может не быть обычно в выходные дни, но в рабочие дни, особенно во время утреннего и вечернего максимума нагрузок могут соответствующие ограничения коснуться именно в три месяца: декабрь, январь и февраль.

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«Прогнозный баланс был составлен для двух сценариев - это фактически режим нулевой температуры и режим отрицательных значений температуры окружающей среды - 10- 15 градусов три и более дней. Если мы говорим о нулевых значениях температур, то мы обходимся фактически с минимальными ограничениями при максимуме потребления, они могут достигать 500-1000 МВт, напомню в соответствующий период - это одна очередь ГПВ из шести то есть четыре часа ограничений потребления в сутки для всех категорий потребителей», - пояснил Брехт.

По его словам, если говорить о величине температуры 10-15 градусов мороза, то дефицит мощности по объединенной энергосистеме может составлять от 2 до 2,5 тысяч МВт, а это две очереди ГПВ, то есть 8 часов ограничений потребления в течение суток.

Опять повторюсь это предельные величины и компанией отработаны компенсационные факторы, которые предусматривают увеличение величины импорта электрической энергии предельной - сказал Брехт.

Он отметил, что на сегодня выполняются соответствующие расчеты коллегами операторам системы передач Германии, которые говорят о том, что потенциально возможно в минимальном объеме увеличить величину импорта на 300 МВт, то есть до общей величины 2 гигаватта, что фактически ну как минимум на треть скомпенсирует соответствующую величину.

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«Соответственно комплекс указанных мероприятий нам дает четкое понимание того, что при температуре которая будет характеризоваться или нулевыми или положительными значения зимой, мы будем существовать и проходить этот период без ограничений. Если мы говорим о температуре в минус 10-15 градусов, то ограничения возможны, они в моем понимании не должны достигать более 1000-1500 гВт мощности, что будет соразмерно одной очереди графиков почасовых отключений», - рассказал Брехт.