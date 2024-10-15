Зеленский провел энергетическую Ставку. МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание энергетической ставки по вопросам подготовки к зиме. Обсуждались защита инфраструктуры, план реагирования на обстрелы и создание сети когенерационных установок.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки. Речь шла о подготовке к зиме и плане мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений, передает УНН.
"Энергетическая Ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций. Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - сообщил Зеленский.
В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях1 октября 2024, 11:04 • 11552 просмотра
Кроме того, по словам Главы государства, Министерство внутренних дел представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.
Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС20 сентября 2024, 11:15 • 27213 просмотров