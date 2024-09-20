Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кредит до 35 млрд евро, который предоставит ЕС в рамках обязательств G7, будет направлен на энергетику, строительство бомбоубежищ и оружие. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

35 млрд евро мы будем тратить на энергетику, на защиту, также на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах. Это большой для нас дефицит. И на оружие отечественного производства прежде всего - дроны и ракеты. Наши дроны дальнобойные сегодня поражают врага и они дешевле, чем у наших партнеров, но мы благодарны нашим партнерам за то качественное оружие, которое они вводят, поэтому часть этих средств мы готовы тратить на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве - сказал Зеленский.

Напомним

Комиссия ЕС выделит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обещания G7. Это очередной значительный вклад ЕС в восстановление Украины на фоне постоянных российских атак.