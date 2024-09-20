Енергетика, бомбосховища та зброя: Зеленський розповів, на що будуть направлені 35 млрд євро від ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кредит до 35 млрд євро, який надасть ЄС в межах зобов'язань G7, буде направлений на енергетику, будівництво бомбосховищ та зброю. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.

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35 млрд євро ми будемо витрачати на енергетику, на захист, також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит. І на зброю вітчизняного виробництва передусім - дрони і ракети. Наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога і вони дешевше, ніж в наших партнерів, але ми вдячні нашим партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують, тому частину цих коштів ми готові витрачати на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі