Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о решении по усилению защиты энергетической инфраструктуры. Авиация будет играть активную роль, а ПВО будет усилено в приграничных и прифронтовых регионах.
Активное участие в защите энергетической инфраструктуры будет принимать авиация. Об этом после завершения энергетической Ставки сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
«Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах», - сообщил Зеленский.
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Ранее Зеленский сообщил, что состоялось заседание энергетической Ставки.
«Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций», - сообщил Президент.
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