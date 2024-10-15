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Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры

Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 14:05  •  491 просмотра

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Президент Украины сообщил о решении по усилению защиты энергетической инфраструктуры. Авиация будет играть активную роль, а ПВО будет усилено в приграничных и прифронтовых регионах.

Активное участие в защите энергетической инфраструктуры будет принимать авиация. Об этом после завершения энергетической Ставки сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах», - сообщил Зеленский.

Добавим

Ранее Зеленский сообщил, что состоялось заседание энергетической Ставки.

«Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций», - сообщил Президент.

Зеленский провел энергетическую Ставку. МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы15 октября 2024, 13:51 • 1862 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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