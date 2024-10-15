Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили защиту энергообъектов и подготовку к зиме. Президент сообщил о решении по усилению ПВО против "шахедов" и некоторых видов ракет.
Во время заседания Ставки был обсужден формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «шахедам» и некоторым видам ракет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
«Провел сегодня Ставку - энергетическую - обо всех ключевых вопросах подготовки к зиме и по защите энергообъектов. Каждая служба и все институты имеют четкие задачи. Были доклады по каждому уровню защиты энергосистемы», - сообщил Зеленский.
По его словам, докладывали премьер-министр, министр энергетики, представители областной власти - именно тех регионов, которые больше всего под риском.
«Был доклад командующего Воздушных сил по ПВО: сбивание ракет и дронов, а также наша система РЭБ. Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «шахедам» и некоторым видам ракет», - заявил Зеленский.
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Также он отметил, что докладывал сегодня и руководитель «Нафтогаза» Чернышов по накоплению газа в хранилищах, соответствующих вопросов защиты инфраструктуры.
«Все элементы подготовки к зиме - электричество, газ, уголь - то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, - абсолютно четко определены», - сказал Зеленский.
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