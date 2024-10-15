Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

ukenru
Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  43052 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  40536 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  68161 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  85524 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  82923 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  101510 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  122342 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122378 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  135958 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139431 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

  •  41155 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

  •  26243 просмотра
Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

  •  31942 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  101094 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  78147 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  43052 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  78147 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  101094 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  122342 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  125922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  6065 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  117667 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  120722 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  106991 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  107375 просмотра
Актуальное
Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:37  •  3815 просмотра

Read in English

На заседании Ставки обсудили защиту энергообъектов и подготовку к зиме. Президент сообщил о решении по усилению ПВО против "шахедов" и некоторых видов ракет.

Во время заседания Ставки был обсужден формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «шахедам» и некоторым видам ракет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

«Провел сегодня Ставку - энергетическую - обо всех ключевых вопросах подготовки к зиме и по защите энергообъектов. Каждая служба и все институты имеют четкие задачи. Были доклады по каждому уровню защиты энергосистемы», - сообщил Зеленский. 

По его словам, докладывали премьер-министр, министр энергетики, представители областной власти - именно тех регионов, которые больше всего под риском. 

«Был доклад командующего Воздушных сил по ПВО: сбивание ракет и дронов, а также наша система РЭБ. Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по «шахедам» и некоторым видам ракет», - заявил Зеленский. 

Зеленский провел энергетическую Ставку. МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы15 октября 2024, 13:51 • 10283 просмотра

Также он отметил, что докладывал сегодня и руководитель «Нафтогаза» Чернышов по накоплению газа в хранилищах, соответствующих вопросов защиты инфраструктуры. 

«Все элементы подготовки к зиме - электричество, газ, уголь - то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, - абсолютно четко определены», - сказал Зеленский. 

Активное участие будет принимать авиация: Зеленский о защите энергетической инфраструктуры15 октября 2024, 14:05 • 10931 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
naftogazНафтогаз
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
shakhed-131Шахед 131
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский