Помощь Украине со стороны США уменьшится независимо от того, кто победит на выборах президента - Bloomberg

Даже в случае победы на выборах президента в Соединенных штатах Камалы Харрис помощь со стороны этого союзника для Украины может уменьшиться, об этом говорится в статье агентства Bloomberg, сообщает УНН.

«Если Трамп, который заявил, что хотел бы «урегулировать» конфликт еще до вступления в должность, будет избран и выполнит свои угрозы прекратить поддержку, варианты для Украины резко сузятся. Но даже если Камала Харрис победит, США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс, заявили западные официальные лица, которые отказались называться, обсуждая чувствительные вопросы», - говорится в статье.

Авторы статьи отмечают, что Киев уже почувствовал, как может выглядеть ослабление поддержки. Внутренняя борьба в США задержала утверждение многомиллиардного пакета помощи на шесть месяцев, нанеся удар по Украине, которой не хватает боеприпасов и рабочей силы. «Москва продолжает свои атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру страны, которая, по опасениям Киева, приведет к массовым отключениям электроэнергии и перебоям в отоплении с наступлением холодного времени года.

Помимо господства в воздухе, Россия сохраняет значительные преимущества над Украиной в боеприпасах. По словам одного западного чиновника, личный состав армии превышает количество киевских в соотношении три к одному, вероятно, он увеличивается ежемесячно на 30 тысяч новых военных. Москва также усилила свои силы тысячами северокорейских военных», - говорится в статье.

Авторы отмечают, что официальные лица США обеспокоены, но менее пессимистично, чем другие союзники, относительно ситуации на поле боя. Ранее в октябре высокопоставленные чиновники США заявили, что ожидают, что Украина сможет удержать территорию в Курской области России по крайней мере несколько месяцев, отметив, что Киев видит более стабильные поставки боеприпасов.

Этого может хватить Украине, чтобы удержать рубеж, но может быть недостаточно для победы, отмечают журналисты.

Зеленский поручил членам Ставки взяться за План усиления Украины: что он предусматривает

Киев ищет усиления противовоздушной обороны и поддержки со стороны соседних стран для уничтожения российских ракет и беспилотников, которые приближаются к их воздушному пространству, а также способности ухудшить наступательный потенциал России на оккупированных территориях.

Украине нужно больше техники для своих бригад; Германия и Франция намерены обеспечить оборудование как минимум для двух, отметил Зеленский. Киев также ищет помощи в развитии собственных мощностей дальнего удара, на что США уже пообещали выделить 1,6 миллиарда долларов.

Украина также будет стремиться продолжать продвижение в Курской области с целью влияния на общественное мнение в России, сообщили источники, знакомые с вопросом.

«Россия сохранит инициативу, не учитывая потерь, и будет использовать свои возможные локальные успехи на поле боя, чтобы давить на Украину внутри страны и давить на наших партнеров», - заявил исследователь киевского Национального института проблем безопасности Николай Белесков.

«Модель, по которой Запад обеспечивает боеприпасами, а Украина - живой силой, может больше не работать. Хотя США всегда заявляли, что американских войск на земле не будет, мы приближаемся к моменту, когда такая потребность может возникнуть у наших партнеров, поскольку украинские ресурсы не безграничны», - заявил аналитик.

Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО