США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

США в ближайшие дни объявят о дополнительной помощи по безопасности для Украины. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"В ближайшие дни будут объявления о дополнительной помощи по безопасности для Украины", - процитировал Ярыш советника Белого дома Джона Кирби.

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Напомним

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