США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине
Киев • УНН
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.
США в ближайшие дни объявят о дополнительной помощи по безопасности для Украины. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.
"В ближайшие дни будут объявления о дополнительной помощи по безопасности для Украины", - процитировал Ярыш советника Белого дома Джона Кирби.
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