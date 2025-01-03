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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
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США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

Киев  •  УНН

 • 3239 просмотра

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Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.

США в ближайшие дни объявят о дополнительной помощи по безопасности для Украины. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"В ближайшие дни будут объявления о дополнительной помощи по безопасности для Украины", - процитировал Ярыш советника Белого дома Джона Кирби.

Помощь Украине со стороны США уменьшится независимо от того, кто победит на выборах президента - Bloomberg27 окт. 2024, 18:59 • 43536 просмотров

Напомним

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов.

Снаряды для ПВО и HIMARS, дополнительные ракеты "воздух-земля", противотанковые системы: что в новом пакете помощи США30 дек. 2024, 18:14 • 46960 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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