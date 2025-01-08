Финальный пакет помощи для Украины от администрации Байдена может быть на 500 млн долларов - СМИ

Финальный пакет вооружений для Украины от администрации Джо Байдена, который планируют объявить в четверг, вероятно будет на сумму 500 млн долл. Об этом сообщила корреспондент Голоса Америки Карла Бабб с авиабазы «Рамштайн», передает УНН.

«По моей информации, сумму пакета помощи еще утверждают, но, вероятно, она составит около 500 миллионов долларов. Остальными средствами будет распоряжаться уже администрация Дональда Трампа», - говорится в репортаже Бабб.

В ответ на вопрос Голоса Америки, чиновники Пентагона сообщили, что военный пакет США для Украины будет «существенным», но он не охватит все 4,3 миллиарда долларов, которые остались в бюджете для помощи Украине в рамках программы президентских полномочий, одобренных Конгрессом в апреле прошлого года.

Отмечается, что американским военным необходимо пополнить собственные запасы в ближайшие недели, прежде чем они смогут отправить больше помощи, так объясняют в США причину того, что, несмотря на обещания, все же не удастся использовать всю утвержденную помощь Украине до 20 января, дня инаугурации новоизбранного президента.

К тому времени, когда президент Джо Байден уйдет с должности, примерно 80-90% всего оборудования, которое обещали Киеву, доставят в Украину.

Однако некоторое оборудование, в частности транспортные средства, обещанные Украине, которые все еще находятся на ремонте, не будут готовы в этом месяце.

Кроме того, сообщается, что этот показатель в 80-90% не включает помощь США, направленную через финансирование Инициативы содействия безопасности Украины - последний пакет этой помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов объявили на прошлой неделе. Эта Инициатива позволяет Пентагону закупать новое оборудование для Украины, а не отдавать его из своих запасов. Однако, это требует больше времени. Чтобы такая помощь дошла до Киева, нужны будут месяцы и даже годы.

Дополнение

Associated Press сообщало, что США могут объявить значительный пакет военной помощи Украине. Это, вероятно, произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате «Рамштайн» 9 января.