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США объявили о новом пакете помощи для Украины

США объявили о новом пакете помощи для Украины

Киев  •  УНН

 • 8929 просмотра

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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам министра обороны Ллойда Остина, сумма поддержки составит 500 миллионов долларов.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долл. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна", сообщает УНН.

"...сегодня я объявляю еще об одном пакете, оцененном примерно в 500 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше боеприпасов, боеприпасов класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что борьба Украины имеет значение для всех.

"Как я говорил здесь, в Рамштайне, на нашей первой встрече в апреле 2022 года, война путина "это вызов для освобождения людей повсюду". И все мы заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну для самообороны. И это одна из главных причин нашего времени", - заявил Остин.

Он также отметил, что председательствовать в этой Контактной группе было одной из величайших почестей в его жизни.

Дополнение

Ранее сообщалось, что финальный пакет вооружений для Украины от администрации Джо Байдена, который планируют объявить в четверг, вероятно, будет на сумму 500 млн долл.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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