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"Рамштайн-25": Генсек НАТО анонсував обговорення розподілу допомоги для України між союзниками

"Рамштайн-25": Генсек НАТО анонсував обговорення розподілу допомоги для України між союзниками

Київ • УНН

 • 22675 перегляди

Марк Рютте прибув на базу "Рамштайн" для обговорення забезпечення України необхідним обладнанням. Серед ключових питань - розподіл допомоги між союзниками, зокрема внесок Німеччини у 30 мільярдів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що сьогодні на порядку денному у союзників питання розподілу допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Деталі

"Ми сьогодні тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне в плані обладнання та підготовки, щоб продовжити боротьбу та перемогти", - заявив Генсек НАТО Марк Рютте після прибуття на базу "Рамштайн" на засідання Контактної групи з питань оборони України.

"У центрі наших сьогоднішніх обговорень також буде питання розподілу тягаря допомоги Україні між союзниками: Німеччина, яка нас приймає, надала, наприклад, близько 30 мільярдів", - заявив Генсек НАТО.

Каллас: ЄС готовий підтримати Україну навіть без США09.01.25, 13:40 • 23217 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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