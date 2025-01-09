"Рамштайн-25": Генсек НАТО анонсував обговорення розподілу допомоги для України між союзниками
Київ • УНН
Марк Рютте прибув на базу "Рамштайн" для обговорення забезпечення України необхідним обладнанням. Серед ключових питань - розподіл допомоги між союзниками, зокрема внесок Німеччини у 30 мільярдів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що сьогодні на порядку денному у союзників питання розподілу допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
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"Ми сьогодні тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне в плані обладнання та підготовки, щоб продовжити боротьбу та перемогти", - заявив Генсек НАТО Марк Рютте після прибуття на базу "Рамштайн" на засідання Контактної групи з питань оборони України.
"У центрі наших сьогоднішніх обговорень також буде питання розподілу тягаря допомоги Україні між союзниками: Німеччина, яка нас приймає, надала, наприклад, близько 30 мільярдів", - заявив Генсек НАТО.
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