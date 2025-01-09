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Каллас: ЄС готовий підтримати Україну навіть без США

Каллас: ЄС готовий підтримати Україну навіть без США

Київ • УНН

 • 23217 перегляди

Верховний представник ЄС Кая Каллас заявила про готовність ЄС взяти на себе військову підтримку України, якщо США відмовляться. Вона висловила впевненість, що США продовжать підтримку, оскільки це відповідає їхнім інтересам.

ЄС готовий взяти на себе надання військової підтримки Україні, "якщо США цього не захочуть". Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Водночас, Каллас заявила, що вона "впевнена", що Вашингтон "продовжить підтримувати Україну".

"Хто б не був лідером Сполучених Штатів, я думаю, що це не в інтересах Америки, щоб росія була найсильнішою державою в світі", - сказала вона, прибувши на зустріч у форматі "Рамштайн".

США оголосили про новий пакет допомоги для України09.01.25, 13:29 • 22945 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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