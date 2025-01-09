Каллас: ЄС готовий підтримати Україну навіть без США

ЄС готовий взяти на себе надання військової підтримки Україні, "якщо США цього не захочуть". Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Водночас, Каллас заявила, що вона "впевнена", що Вашингтон "продовжить підтримувати Україну".

"Хто б не був лідером Сполучених Штатів, я думаю, що це не в інтересах Америки, щоб росія була найсильнішою державою в світі", - сказала вона, прибувши на зустріч у форматі "Рамштайн".

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