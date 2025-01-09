Каллас: ЕС готов поддержать Украину даже без США

ЕС готов взять на себя предоставление военной поддержки Украине, "если США этого не захотят". Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

В то же время, Каллас заявила, что она "уверена", что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину".

"Кто бы ни был лидером Соединенных Штатов, я думаю, что это не в интересах Америки, чтобы россия была самой сильной державой в мире", - сказала она, прибыв на встречу в формате "Рамштайн".

США объявили о новом пакете помощи для Украины