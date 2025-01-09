Каллас: ЕС готов поддержать Украину даже без США
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила о готовности ЕС взять на себя военную поддержку Украины, если США откажутся. Она выразила уверенность, что США продолжат поддержку, поскольку это отвечает их интересам.
ЕС готов взять на себя предоставление военной поддержки Украине, "если США этого не захотят". Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
В то же время, Каллас заявила, что она "уверена", что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину".
"Кто бы ни был лидером Соединенных Штатов, я думаю, что это не в интересах Америки, чтобы россия была самой сильной державой в мире", - сказала она, прибыв на встречу в формате "Рамштайн".
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