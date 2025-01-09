"Рамштайн-25": Генсек НАТО анонсировал обсуждение распределения помощи для Украины между союзниками
Киев • УНН
Марк Рютте прибыл на базу «Рамштайн» для обсуждения обеспечения Украины необходимым оборудованием. Среди ключевых вопросов - распределение помощи между союзниками, в частности вклад Германии в 30 миллиардов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что сегодня на повестке дня у союзников вопрос распределения помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
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"Мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое в плане оборудования и подготовки, чтобы продолжить борьбу и победить", - заявил Генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на базу "Рамштайн" на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"В центре наших сегодняшних обсуждений также будет вопрос распределения бремени помощи Украине между союзниками: Германия, которая нас принимает, предоставила, например, около 30 миллиардов", - заявил Генсек НАТО.
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