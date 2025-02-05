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"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 23957 просмотра

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Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США. Это будет первая встреча после того, как Ллойд Остин провел свое последнее заседание 9 января.

Встреча в формате «Рамштайн» состоится 12 февраля, но под председательством Великобритании, а не США. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники, передает УНН.

Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 12 февраля под председательством Великобритании, а не США 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Рустем Умеров после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины заявлял, что следующее заседание в формате «Рамштайн» может состояться уже в феврале. 

В Германии на авиабазе «Рамштайн» 9 января после несколько месячного перерыва провели 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, который возглавил свое последнее заседание в формате «Рамштайн», объявил пакет помощи стоимостью в около 500 миллионов долларов.

Сообщалось, что будущее «Рамштайн» неизвестно, поскольку избранный президент США Дональд Трамп не заявлял, продолжит ли он руководить американской группой после инаугурации 20 января.

Через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в министр обороны США Ллойд Остин впервые пригласил своих коллег из стран-союзников в Рамштайн - на главную авиабазу США в Европе в Германии. Первая встреча состоялась 22 апреля 2022 года. В этом формате союзники обсуждали и координировали военную помощь Киеву.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
lloid-ostinЛлойд Остин
donald-trampДональд Трамп
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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