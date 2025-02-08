Пентагон оголосив плани Хегсета на зустріч "Рамштайн" щодо України

Наступного тижня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн" з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом. Під час заходу він підтвердить прихильність Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

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Згідно з анонсом, Гегсет залишить Вашингтон 10 лютого, здійснивши тижневу поїздку до Німеччини, Бельгії та Польщі.

Перший візит буде у ФРН, після чого він вирушить до Брюсселя (Бельгія) для участі в нараді міністрів оборони НАТО і контактної групи з оборони України (UDCG).

На своїй першій нараді міністрів НАТО з колегами з країн-союзників, він взаємодіятиме з союзниками і партнерами по Альянсу, щоб обговорити необхідність збільшення витрат союзників на оборону, посилення європейського лідерства і розширення можливостей оборонної промислової бази по обидва боки Атлантики - йдеться у дописі оборонного відомства США.

"В UDCG, на першому засіданні під головуванням Великої Британії, секретар підтвердить приверженність президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в сфері безпеки", - повідомили в Міністерстві оборони США.

Нагадаємо

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.

Politico: новий глава Пентагону візьме участь у майбутній зустрічі "Рамштайн"