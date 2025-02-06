Politico: новий глава Пентагону візьме участь у майбутній зустрічі "Рамштайн"

Новопризначений міністр оборони США Піт Хегсет планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного тижня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє Politico, передає УНН.



Деталі

Один із посадовців Міноборони США та чотири поінформовані джерела розповіли, що Гегсет, який наступного тижня їде до Європи, планує відвідати українську зустріч у штаб-квартирі НАТО.

При цьому вперше зустріч союзників України у форматі Контактної групи проведе Велика Британія. Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі очолить засідання в середу, тимчасово перебравши на себе цю роль від США, повідомили в британському Міноборони.

Ця зустріч передуватиме саміту міністрів оборони НАТО, однак формат "Рамштайн" є значно ширшим – до нього входять понад 50 країн-партнерів. Контактна група була створена у квітні 2022 року як платформа для координації допомоги Києву – від навчання пілотів винищувачів до кібербезпеки.

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Попри зміну керівництва в Пентагоні, подальша участь США в "Рамштайні" залишається під питанням.

Адміністрація Дональда Трампа досі не взяла на себе зобов’язань щодо продовження військової підтримки України, а на найближчій зустрічі не очікується нових зобов’язань з боку Вашингтона.

Доповнення

Попереднє, 25-те засідання "Рамштайну" провів ексміністр оборони США Ллойд Остін – це сталося за кілька днів до повернення Трампа в Білий дім. Уже зараз помітні ознаки змін у політиці Вашингтона щодо Києва: минулого тижня постачання американської техніки з Польщі до України було призупинене на один день.

Водночас союзники зберігають єдність у питанні подальшої підтримки України.

Контактна група збереться перед зустріччю міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, адже міжнародна спільнота продовжує спільно працювати над підтримкою Києва у боротьбі проти незаконного вторгнення путіна, – заявили в Міноборони Британії.

Міністерство оборони США поки не прокоментувало ситуацію.

Канадський міністр оборони Білл Блер зазначив, що формат "Рамштайн" значно посилив НАТО завдяки американському лідерству та створенню "коаліцій спроможностей". За його словами, Велика Британія тимчасово перебирає цю роль, але в подальшому лідерство збережеться.

Однак довгострокове лідерство Британії в "Рамштайні" поки що під питанням – переговори щодо постійного керівництва групою тривають.

Британці чудово координують такі процеси. Але зараз рівень довіри до США досить низький – ми надто непередбачувані, - заявив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Джим Таунсенд.



Водночас він зазначив, що без Вашингтона буде важко заповнити прогалину у військовій підтримці України.

Нагадаємо

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США.