Держсекретар США відмовився брати участь у саміті G20 у ПАР

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не планує відвідувати саміт G20 в Йоганнесбурзі, ПАР. Причиною його відмови є політика Південно-Африканської Республіки, що нині головує в організації. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.

Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату - написав Рубіо.

Він також зазначив, що його робота полягає у просуванні національних інтересів Америки, а не витрачанні грошей платників податків чи плекання антиамериканізму.

Зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" запланована на 20-21 лютого, на ній планується обговорити підготовку до саміту лідерів G20 в Йоганнесбурзі в листопаді.

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