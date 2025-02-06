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Госсекретарь США отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР

Госсекретарь США отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР

Киев  •  УНН

 • 9965 просмотра

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Марко Рубио не посетит саммит G20 в Йоханнесбурге из-за несогласия с политикой ЮАР. Он критикует страну за экспроприацию частной собственности и продвижение идей DEI.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не планирует посещать саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Причиной его отказа является политика Южно-Африканской Республики, которая сейчас председательствует в организации. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Я не поеду на саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи, - экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.) и борьба с изменением климата

- написал Рубио.

Он также отметил, что его работа заключается в продвижении национальных интересов Америки, а не расходовании денег налогоплательщиков или воспитании антиамериканизма.

Встреча министров иностранных дел "Большой двадцатки" запланирована на 20-21 февраля, на ней планируется обсудить подготовку к саммиту лидеров G20 в Йоханнесбурге в ноябре.

Рубио: США не ведут переговоры о присоединении Канады как штата04.02.25, 11:39 • 30073 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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