Рубио: США не ведут переговоры о присоединении Канады как штата

США не ведут переговоры о присоединении Канады как штата. Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью с Ричем Эдсоном из Fox News, которое цитируют в Госдепе, пишет УНН.

Ну, мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их [Канаду] штатом, очевидно. Я думаю, что сейчас мы сосредоточены на том, что находится перед нами в первую очередь, а именно на пошлинах. Это, очевидно, повлияет на наши отношения с ними. Мы по-прежнему соседи. Мы всегда будем соседями - объяснил Рубио.

Напомним

США согласились на 30-дневную паузу в таможенных угрозах против Мексики и Канады после их шагов по безопасности границ. Канада назначит «фентанилового царя» и внесет мексиканские картели в список террористических групп.