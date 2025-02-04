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Рубіо: США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату

Рубіо: США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату

Київ • УНН

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату. США погодились призупинити митні обмеження для Канади та Мексики на 30 днів.

США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату. Про це повідомив Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю з Річем Едсоном із Fox News, яке цитують у Держдепі, пише УНН.

Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх [Канаду] штатом, очевидно. Я думаю, що зараз ми зосереджені на тому, що перебуває перед нами насамперед, а саме на митах. Це, очевидно, вплине на наші відносини з ними. Ми, як і раніше, сусіди. Ми завжди будемо сусідами

- пояснив Рубіо.

Нагадаємо 

США погодились на 30-денну паузу в митних погрозах проти Мексики та Канади після їхніх кроків щодо безпеки кордонів. Канада призначить "фентанілового царя" та внесе мексиканські картелі до списку терористичних груп.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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