Рубіо: США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату

США не ведуть переговори про приєднання Канади як штату. Про це повідомив Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю з Річем Едсоном із Fox News, яке цитують у Держдепі, пише УНН.

Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх [Канаду] штатом, очевидно. Я думаю, що зараз ми зосереджені на тому, що перебуває перед нами насамперед, а саме на митах. Це, очевидно, вплине на наші відносини з ними. Ми, як і раніше, сусіди. Ми завжди будемо сусідами - пояснив Рубіо.

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США погодились на 30-денну паузу в митних погрозах проти Мексики та Канади після їхніх кроків щодо безпеки кордонів. Канада призначить "фентанілового царя" та внесе мексиканські картелі до списку терористичних груп.