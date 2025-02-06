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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Politico: новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн"

Politico: новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн"

Киев  •  УНН

 • 9900 просмотра

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Пит Хэгсет примет участие в заседании "Рамштейна" 12 февраля в штаб-квартире НАТО. Впервые встречу проведет Великобритания вместо США, а дальнейшее руководство форматом остается под вопросом.

Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет планирует принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Один из чиновников Минобороны США и четыре информированных источника рассказали, что Гегсет, который на следующей неделе едет в Европу, планирует посетить украинскую встречу в штаб-квартире НАТО.

При этом впервые встречу союзников Украины в формате Контактной группы проведет Великобритания. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Гили возглавит заседание в среду, временно взяв на себя эту роль от США, сообщили в британском Минобороны.

Эта встреча будет предшествовать саммиту министров обороны НАТО, однако формат "Рамштайн" значительно шире - в него входят более 50 стран-партнеров. Контактная группа была создана в апреле 2022 года как платформа для координации помощи Киеву - от обучения пилотов истребителей до кибербезопасности.

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Несмотря на смену руководства в Пентагоне, дальнейшее участие США в "Рамштайн" остается под вопросом.

Администрация Дональда Трампа до сих пор не взяла на себя обязательств по продолжению военной поддержки Украины, а на ближайшей встрече не ожидается новых обязательств со стороны Вашингтона.

Дополнение

Предыдущее, 25-е заседание "Рамштайн" провел экс-министр обороны США Ллойд Остин - это произошло за несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом. Уже сейчас заметны признаки изменений в политике Вашингтона в отношении Киева: на прошлой неделе поставки американской техники из Польши в Украину были приостановлены на один день.

В то же время союзники сохраняют единство в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Контактная группа соберется перед встречей министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, ведь международное сообщество продолжает совместно работать над поддержкой Киева в борьбе против незаконного вторжения Путина,

- заявили в Минобороны Британии.

Министерство обороны США пока не прокомментировало ситуацию.

Канадский министр обороны Билл Блэр отметил, что формат "Рамштайн" значительно усилил НАТО благодаря американскому лидерству и созданию "коалиций возможностей". По его словам, Великобритания временно перебирает эту роль, но в дальнейшем лидерство сохранится.

Однако долгосрочное лидерство Британии в "Рамштайн" пока под вопросом - переговоры о постоянном руководстве группой продолжаются.

Британцы прекрасно координируют такие процессы. Но сейчас уровень доверия к США достаточно низкий - мы слишком непредсказуемы,

- заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд.

В то же время он отметил, что без Вашингтона будет трудно заполнить пробел в военной поддержке Украины.

Напомним

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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