Новый министр обороны США Пит Хэгсет призвал НАТО быть смертоносной силой, а не дипломатическим клубом
Киев • УНН
Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и заявил о необходимости усиления Альянса. Министр обороны США примет участие в заседании «Рамштайн», которое впервые созывает Великобритания.
Новый министр обороны США Пит Хегсет прибыл в штаб квартиру НАТО в Брюсселе. Чиновник объявил, как он видит будущую роль Альянса.
Передает УНН со ссылкой на страницу Гегсета в сети Х.
Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время членам Альянса ответить на вызов времени.
Пит Гегсет 12 февраля, прибыл в штаб-квартиру НАТО в Бельгии.
Напомним,
УНН передавал, что министр обороны США Пит Хегсет впосещает заседание «Рамштайн» и НАТО в Брюсселе, но заявлений о новом оружии для Украины не ожидается. Стоит отметить, что это впервые встречу «Рамштайн» созывает не США, а Великобритания.