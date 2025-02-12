Новый министр обороны США Пит Хэгсет призвал НАТО быть смертоносной силой, а не дипломатическим клубом

Новый министр обороны США Пит Хегсет прибыл в штаб квартиру НАТО в Брюсселе. Чиновник объявил, как он видит будущую роль Альянса.

Передает УНН со ссылкой на страницу Гегсета в сети Х.

Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время членам Альянса ответить на вызов времени. - сообщил в сети Х новый глава Пентагона.

Пит Гегсет 12 февраля, прибыл в штаб-квартиру НАТО в Бельгии.

Напомним,

УНН передавал, что министр обороны США Пит Хегсет впосещает заседание «Рамштайн» и НАТО в Брюсселе, но заявлений о новом оружии для Украины не ожидается. Стоит отметить, что это впервые встречу «Рамштайн» созывает не США, а Великобритания.