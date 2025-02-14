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путин готовится объявить о победе, несмотря на реальное положение дел - Пентагон

путин готовится объявить о победе, несмотря на реальное положение дел - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 2515 просмотра

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что путин намерен объявить победу в войне против Украины, независимо от результатов. Храбрость украинцев и поддержка союзников помешали путину достичь его целей.

Российский диктатор владимир путин собирается объявить победу в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время брифинга с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камыш, передает УНН.

Что касается владимира путина, то он ободрен, он собирается объявить о победе, несмотря ни на что. Этого можно ожидать независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые были рядом с ними, особенно в начале войны, сдержала и победила владимира путина и не позволила ему достичь того, чего он хотел, а это была вся Украина,

- сказал Хэгсет.

Напомним

Министр обороны США Пит Гегсет сказал, что границы Украины в итоге "будут выглядеть так, как будут выглядеть, и это является частью обсуждения".

Павел Башинский

Павел Башинский

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