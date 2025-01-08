Остін прибув до Німеччини на останній "Рамштайн" під його керівництвом

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини, щоб востаннє очолити контактну групу з питань оборони України перед тим, як залишити свою посаду, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Як пише видання, очікується, що під час цієї зустрічі США оголосить про останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Байдена.

Зеленський анонсував участь у "Рамштайні" та переговори про посилення ППО

Доповнення

Голос Америки повідомляв, що фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Джо Байдена, який планують оголосити у четвер, ймовірно буде на суму 500 млн дол.