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Зеленський анонсував участь у "Рамштайні" та переговори про посилення ППО

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Президент України візьме участь у зустрічі "Рамштайн" 9 січня, де обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони. Ключовим питанням стане відведення російської авіації від українських міст.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 9 січня буде на зустрічі у форматі "Рамштайн". Ключове для України – продовжити посилювати ППО. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що ключове для України – продовжити посилювати ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від українських міст, від кордонів російську військову авіацію.

"Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році. Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - заявив Президент.

Доповнення

Джерела Суспільного повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня. Участь Президента України Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні. 

Голос Америки повідомляв, що фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Джо Байдена, який планують оголосити у четвер, ймовірно буде на суму 500 млн дол.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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