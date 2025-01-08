Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО
Киев • УНН
Президент Украины примет участие во встрече "Рамштайн" 9 января, где будет обсуждаться усиление противовоздушной обороны. Ключевым вопросом станет отвод российской авиации от украинских городов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что 9 января будет на встрече в формате "Рамштайн". Ключевое для Украины - продолжить усиливать ПВО. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.
"Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что ключевое для Украины - продолжить усиливать ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от украинских городов, от границ российскую военную авиацию.
"Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим. Я благодарен каждому, кто помогает Украине. Конечно, мы будем обсуждать с партнерами и то, как наши оборонные коалиции продолжат работать в 25-м году. Европа имеет только один выбор - и это исторический выбор - стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми сделать свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет правильно для всех в Европе", - заявил Президент.
Дополнение
Источники Суспільного сообщали, что министр обороны Рустем Умеров будет участвовать в заседании "Рамштайн" 9 января. Участие Президента Украины Владимира Зеленского ожидается, но зависит от факторов безопасности в Украине.
Голос Америки сообщал, что финальный пакет вооружений для Украины от администрации Джо Байдена, который планируют объявить в четверг, вероятно будет на сумму 500 млн долл.