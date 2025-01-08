Остин прибыл в Германию на последний "Рамштайн" под его руководством
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается объявление последнего пакета военной помощи от администрации Байдена на 500 млн долларов.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию, чтобы в последний раз возглавить контактную группу по вопросам обороны Украины перед тем, как покинуть свой пост, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Как пишет издание, ожидается, что во время этой встречи США объявит о последнем пакете военной помощи Киеву во времена администрации Байдена.
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Голос Америки сообщал, что финальный пакет вооружений для Украины от администрации Джо Байдена, который планируют объявить в четверг, вероятно будет на сумму 500 млн долл.