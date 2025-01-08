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Остин прибыл в Германию на последний "Рамштайн" под его руководством

Остин прибыл в Германию на последний "Рамштайн" под его руководством

Киев  •  УНН

 • 428 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается объявление последнего пакета военной помощи от администрации Байдена на 500 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию, чтобы в последний раз возглавить контактную группу по вопросам обороны Украины перед тем, как покинуть свой пост, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как пишет издание, ожидается, что во время этой встречи США объявит о последнем пакете военной помощи Киеву во времена администрации Байдена. 

Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО8 янв. 2025, 18:40 • 8970 просмотров

Дополнение

Голос Америки сообщал, что финальный пакет вооружений для Украины от администрации Джо Байдена, который планируют объявить в четверг, вероятно будет на сумму 500 млн долл.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
golos-amerikiГолос Америки
lloid-ostinЛлойд Остин
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина