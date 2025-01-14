Наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі в лютому - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини повідомив про проведення наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією. Майбутнє формату залежатиме від нової адміністрації США.
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
"Наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", – сказав він.
За його словами, ще невідомо, що відбуватиметься з форматом "Рамштайн" після цього, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.
Раніше
Раніше український міністр оборони Рустем Умєров після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявив, що наступне засідання "Рамштайну" може відбутися уже в лютому.
Додамо
У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" 9 січня після кілька місячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі "Рамштайн", оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів.