Следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе в феврале - Писториус

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией по безопасности, запланированной на 14-16 февраля. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

«Следующая встреча Контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО», - сказал он.

По его словам, еще неизвестно, что будет происходить с форматом «Рамштайн» после этого, поскольку это зависит от будущей администрации США.

Ранее

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что следующее заседание «Рамштайн» может состояться уже в феврале.

Добавим

В Германии на авиабазе «Рамштайн» 9 января после несколько месячного перерыва провели 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, который возглавил свое последнее заседание в формате «Рамштайн», объявил пакет помощи стоимостью в около 500 миллионов долларов.