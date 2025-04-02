США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо
Київ • УНН
США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.
США не братимуть участі у "Рамштайн". Про це повідомляє Defense News, передає УНН.
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Уперше з моменту заснування Контактної групи з питань оборони України її засідання відбудеться без представника Міністерства оборони США. Зустріч, яка пройде 11 квітня у Брюсселі, очолять Німеччина та Велика Британія.
Як повідомили європейські чиновники та представник американського уряду, глава Пентагону Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі ані особисто, ані у форматі відеозв’язку. Крім того, Вашингтон, імовірно, не направить високопосадовців для участі в саміті.
Це рішення викликало стурбованість серед європейських партнерів, які вбачають у ньому підтвердження зміни підходу адміністрації Дональда Трампа до військової підтримки Києва. Під час попередньої зустрічі у лютому Хегсет уже заявляв про пріоритетність американських національних інтересів над міжнародними зобов’язаннями.
Контактна група з питань оборони України, створена за ініціативи попереднього міністра оборони США Ллойда Остіна у 2022 році, відіграла ключову роль у координації постачання військової допомоги Києву. Загалом країни-учасниці групи мобілізували понад 126 мільярдів доларів, із яких майже половина надійшла від США.
Відсутність представників американського оборонного відомства може позначитися на ефективності роботи групи, адже американські військові зазвичай надавали стратегічні оцінки та розвідувальну інформацію. У зв’язку з цим європейські партнери вже розглядають альтернативні формати співпраці, що передбачають посилення ролі Німеччини та Великої Британії в ухваленні рішень.
Окрім цього, на тлі політичної невизначеності у Вашингтоні Україна стикається з фінансовими обмеженнями. У Пентагону залишилося 3,85 мільярда доларів для постачання військової техніки Києву, проте кошти на їх поповнення відсутні. Лідери Конгресу поки не сигналізують про готовність виділяти нові транші допомоги.
Нагадаємо
Міністр оборони Британії очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Мета - мобілізувати більше військової допомоги та посилити тиск на росію.
"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня27.03.25, 17:10 • 209919 переглядiв