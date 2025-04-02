США не будут участвовать в "Рамштайн": что известно

США не будут участвовать в "Рамштайне". Об этом сообщает Defense News, передает УНН.

Детали

Впервые с момента основания Контактной группы по вопросам обороны Украины ее заседание состоится без представителя Министерства обороны США. Встречу, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе, возглавят Германия и Великобритания.

Как сообщили европейские чиновники и представитель американского правительства, глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать во встрече ни лично, ни в формате видеосвязи. Кроме того, Вашингтон, вероятно, не направит высокопоставленных чиновников для участия в саммите.

Это решение вызвало обеспокоенность среди европейских партнеров, которые видят в нем подтверждение изменения подхода администрации Дональда Трампа к военной поддержке Киева. Во время предыдущей встречи в феврале Хегсет уже заявлял о приоритетности американских национальных интересов над международными обязательствами.

Контактная группа по вопросам обороны Украины, созданная по инициативе предыдущего министра обороны США Ллойда Остина в 2022 году, сыграла ключевую роль в координации поставок военной помощи Киеву. В целом страны-участницы группы мобилизовали более 126 миллиардов долларов, из которых почти половина поступила от США.

Отсутствие представителей американского оборонного ведомства может сказаться на эффективности работы группы, ведь американские военные обычно предоставляли стратегические оценки и разведывательную информацию. В связи с этим европейские партнеры уже рассматривают альтернативные форматы сотрудничества, предусматривающие усиление роли Германии и Великобритании в принятии решений.

Кроме этого, на фоне политической неопределенности в Вашингтоне Украина сталкивается с финансовыми ограничениями. У Пентагона осталось 3,85 миллиарда долларов для поставки военной техники Киеву, однако средства на их пополнение отсутствуют. Лидеры Конгресса пока не сигнализируют о готовности выделять новые транши помощи.

Напомним

Министр обороны Великобритании возглавит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Цель - мобилизовать больше военной помощи и усилить давление на россию.

"Рамштайн": Британия анонсировала новую встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на 11 апреля