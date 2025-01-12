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Керівник ЦПД розкрив неминучий сценарій майбутнього росії на найближчі 50 років

Керівник ЦПД розкрив неминучий сценарій майбутнього росії на найближчі 50 років

Київ • УНН

 • 53250 перегляди

Андрій Коваленко прогнозує розділення росії на національні утворення з центральною московією. За його словами, це єдиний шанс на виживання для росіян, оскільки імперська модель більше не працює.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що розділення росії на національні утворення з центральною московією є неминучим сценарієм, якщо режим путіна збережеться. Про це він написав в Telegram, передає УНН.

Деталі

Керівник ЦПД при РНБО поділився своїм баченням майбутнього росії, вказавши на неминучість розділення країни на національні утворення з центральною московією в наступні 50 років.

Це, за його словами, може статися, якщо режим путіна не змінить свою агресивну політику.

Він висловив підтримку такому сценарію, зазначивши, що від нього виграли б усі. За його словами, національні утворення росії змогли б самостійно визначати свою політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, великі гравці, зокрема Україна, розподілили б сфери впливу, а сама московія змогла б перезавантажити свою варварську стратегію розвитку, що існувала століттями, і приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

Він також зауважив, що для москви та росіян це єдиний шанс на виживання, оскільки імперська модель більше не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять.

Нагадаємо

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у випадку досягнення цілей кремля у війні проти України, це призведе до значних втрат для самої росії в майбутньому. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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