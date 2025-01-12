Руководитель ЦПД раскрыл неизбежный сценарий будущего россии на ближайшие 50 лет
Киев • УНН
Андрей Коваленко прогнозирует разделение россии на национальные образования с центральной Московией. По его словам, это единственный шанс на выживание для россиян, поскольку имперская модель больше не работает.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что разделение россии на национальные образования с центральной Московией является неизбежным сценарием, если режим Путина сохранится. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Руководитель ЦПД при СНБО поделился своим видением будущего россии, указав на неизбежность разделения страны на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет.
Это, по его словам, может произойти, если режим путина не изменит свою агрессивную политику.
Он выразил поддержку такому сценарию, отметив, что от него выиграли бы все. По его словам, национальные образования россии смогли бы самостоятельно определять свою политику и союзников в соответствии с этническими интересами, крупные игроки, в частности Украина, распределили бы сферы влияния, а сама Московия смогла бы перезагрузить свою варварскую стратегию развития, существовавшую веками, и присоединиться к новой цивилизационной модели.
Он также отметил, что для москвы и россиян это единственный шанс на выживание, поскольку имперская модель больше не работает и приведет к гибели всего, что они так любят.
Напомним,
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае достижения целей кремля в войне против Украины, это приведет к значительным потерям для самой россии в будущем.