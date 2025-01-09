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Зеленський обговорив з главою Пентагону посилення української ППО

Зеленський обговорив з главою Пентагону посилення української ППО

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Президент України провів зустріч з міністром оборони США в рамках "Рамштайну". Обговорили посилення ППО, роль дронів у війні та новий пакет допомоги на 500 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, передає УНН.

"У межах засідання "Рамштайну" зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили підтримку України. Основні теми нашої розмови – ситуація на полі бою, роль дронів на цьому етапі війни та оборонні потреби України щодо БпЛА різних типів. Говорили і про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", - повідомив Зеленський.

Він заявив, що Україна вдячна США, усьому американському народові, обом партіям та обом палатам за підтримку, яка допомагає берегти незалежність і захищати життя людей у боротьбі проти неспровокованої та злочинної російської агресії.

Доповнення

Під час засідання "Рамштайну" Зеленський закликав партнерів надати Україні обіцяні системи ППО.

У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 500 млн дол. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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