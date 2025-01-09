У нас були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО - Зеленський

В Києва були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО та ракет в Україні. Це могло б стати значною частиною гарантій безпеки й, це абсолютно можливо зробити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну", передає УНН.

У нас були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО та ракет тут в Україні. Це могло б стати значною частиною наших гарантій безпеки й це абсолютно можливо зробити. Ми повинні тримати в голові, що останній саміт НАТО, обіцянки, які були там зроблені, вони не були повністю втілені - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні дуже потрібні системи ППО, які були обіцяні.

"Ми просимо про негайні поставки систем ППО", - заявив Зеленський.

Рютте очікує, що Україні буде поставлено 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури