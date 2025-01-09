У нас були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про переговори з США щодо ліцензування виробництва систем ППО та ракет в Україні. Він наголосив на необхідності негайних поставок систем ППО та нагадав про невиконані обіцянки саміту НАТО.
В Києва були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО та ракет в Україні. Це могло б стати значною частиною гарантій безпеки й, це абсолютно можливо зробити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну", передає УНН.
У нас були розмови з США про ліцензування виробництва систем ППО та ракет тут в Україні. Це могло б стати значною частиною наших гарантій безпеки й це абсолютно можливо зробити. Ми повинні тримати в голові, що останній саміт НАТО, обіцянки, які були там зроблені, вони не були повністю втілені
Він наголосив, що Україні дуже потрібні системи ППО, які були обіцяні.
"Ми просимо про негайні поставки систем ППО", - заявив Зеленський.
Рютте очікує, що Україні буде поставлено 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури18.12.24, 22:18 • 32490 переглядiв