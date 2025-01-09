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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО - Зеленский

У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5077 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о переговорах с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет в Украине. Он отметил необходимость немедленных поставок систем ПВО и напомнил о невыполненных обещаниях саммита НАТО.

У Киева были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет в Украине. Это могло бы стать значительной частью гарантий безопасности и, это абсолютно возможно сделать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания «Рамштайн», передает УНН.

У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет здесь в Украине. Это могло бы стать значительной частью наших гарантий безопасности и это абсолютно возможно сделать. Мы должны держать в голове, что последний саммит НАТО, обещания, которые были там сделаны, они не были полностью воплощены

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине очень нужны системы ПВО, которые были обещаны.

«Мы просим о немедленных поставках систем ПВО», - заявил Зеленский.

Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры18.12.24, 22:18 • 32098 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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