У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО - Зеленский

У Киева были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет в Украине. Это могло бы стать значительной частью гарантий безопасности и, это абсолютно возможно сделать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания «Рамштайн», передает УНН.

У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет здесь в Украине. Это могло бы стать значительной частью наших гарантий безопасности и это абсолютно возможно сделать. Мы должны держать в голове, что последний саммит НАТО, обещания, которые были там сделаны, они не были полностью воплощены - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине очень нужны системы ПВО, которые были обещаны.

«Мы просим о немедленных поставках систем ПВО», - заявил Зеленский.

Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры