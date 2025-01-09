У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о переговорах с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет в Украине. Он отметил необходимость немедленных поставок систем ПВО и напомнил о невыполненных обещаниях саммита НАТО.
У Киева были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет в Украине. Это могло бы стать значительной частью гарантий безопасности и, это абсолютно возможно сделать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания «Рамштайн», передает УНН.
У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет здесь в Украине. Это могло бы стать значительной частью наших гарантий безопасности и это абсолютно возможно сделать. Мы должны держать в голове, что последний саммит НАТО, обещания, которые были там сделаны, они не были полностью воплощены
Он отметил, что Украине очень нужны системы ПВО, которые были обещаны.
«Мы просим о немедленных поставках систем ПВО», - заявил Зеленский.
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