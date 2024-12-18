Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что 19 систем ПВО будут поставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

«...думаю, 19 систем будут поставлены в Украину для защиты электрической инфраструктуры», - отметил Рютте.

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Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте перед переговорами в Брюсселе рассказали, на каких вопросах сосредоточатся.

Кроме того, Президент Украины отметил, что у него уже была встреча с президентом Франции Макроном.