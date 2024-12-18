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Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры

Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 1143 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте ожидает передачу Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что 19 систем ПВО будут поставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

«...думаю, 19 систем будут поставлены в Украину для защиты электрической инфраструктуры», - отметил Рютте.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте перед переговорами в Брюсселе рассказали, на каких вопросах сосредоточатся.

Кроме того, Президент Украины отметил, что у него уже была встреча с президентом Франции Макроном.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина