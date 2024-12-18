Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте ожидает передачу Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что 19 систем ПВО будут поставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
«...думаю, 19 систем будут поставлены в Украину для защиты электрической инфраструктуры», - отметил Рютте.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте перед переговорами в Брюсселе рассказали, на каких вопросах сосредоточатся.
Кроме того, Президент Украины отметил, что у него уже была встреча с президентом Франции Макроном.