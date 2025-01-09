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Зеленский обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Зеленский обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Киев  •  УНН

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Президент Украины провел встречу с министром обороны США в рамках "Рамштайна". Обсудили усиление ПВО, роль дронов в войне и новый пакет помощи на 500 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление украинской ПВО и перспективы предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны, передает УНН.

«В рамках заседания «Рамштайн» встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили поддержку Украины. Основные темы нашего разговора - ситуация на поле боя, роль дронов на этом этапе войны и оборонные потребности Украины по БпЛА различных типов. Говорили и об усилении украинской ПВО и перспективах предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности в сотрудничестве с другими странами», - сообщил Зеленский.

Он заявил, что Украина благодарна США, всему американскому народу, обеим партиям и обеим палатам за поддержку, которая помогает беречь независимость и защищать жизни людей в борьбе против неспровоцированной и преступной российской агрессии.

Дополнение

Во время заседания «Рамштайн» Зеленский призвал партнеров предоставить Украине обещанные системы ПВО.

В США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долл. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
lloid-ostinЛлойд Остин
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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