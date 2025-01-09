Зеленский обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление украинской ПВО и перспективы предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны, передает УНН.

«В рамках заседания «Рамштайн» встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили поддержку Украины. Основные темы нашего разговора - ситуация на поле боя, роль дронов на этом этапе войны и оборонные потребности Украины по БпЛА различных типов. Говорили и об усилении украинской ПВО и перспективах предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности в сотрудничестве с другими странами», - сообщил Зеленский.

Он заявил, что Украина благодарна США, всему американскому народу, обеим партиям и обеим палатам за поддержку, которая помогает беречь независимость и защищать жизни людей в борьбе против неспровоцированной и преступной российской агрессии.

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Во время заседания «Рамштайн» Зеленский призвал партнеров предоставить Украине обещанные системы ПВО.

В США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долл.