Блінкен: адміністрація Байдена передасть Трампу сильні позиції щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо України. Про це Блінкен заявив в інтерв'ю CBS News, передає УНН із посиланням на Держдеп.

За словами Блінкена, загалом, Сполучені Штати надали 102 мільярди доларів допомоги Україні, інші союзники і партнери - 158 мільярдів доларів.

Я вважаю, що для будь-кого з нас немає особливого сенсу спекулювати на цьому етапі. Що дійсно має сенс, то це гарантувати, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, найсильнішу можливу позицію по всьому світу, чи то Україна, чи то щось ще - заявив Блінкен.

Нагадаємо

9 січня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, сума підтримки складе 500 мільйонів доларів.

10 січня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена передасть адміністрації Дональда Трампа трохи менше ніж 4 мільярди доларів, невикористаних для України за програмою PDA.