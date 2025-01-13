Блинкен: администрация Байдена передаст Трампу сильные позиции по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа получит сильные позиции в вопросах внешней политики, в частности в отношении Украины. Об этом Блинкен заявил в интервью CBS News, передает УНН со ссылкой на Госдеп.

По словам Блинкена, в общем, Соединенные Штаты предоставили 102 миллиарда долларов помощи Украине, другие союзники и партнеры - 158 миллиардов долларов.

Я считаю, что для любого из нас нет особого смысла спекулировать на этом этапе. Что действительно имеет смысл, так это гарантировать, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, самую сильную возможную позицию по всему миру, будь то Украина или что-то еще