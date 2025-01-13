Блинкен: администрация Байдена передаст Трампу сильные позиции по Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа получит сильные позиции в вопросах внешней политики, в частности в отношении Украины. Об этом Блинкен заявил в интервью CBS News, передает УНН со ссылкой на Госдеп.
По словам Блинкена, в общем, Соединенные Штаты предоставили 102 миллиарда долларов помощи Украине, другие союзники и партнеры - 158 миллиардов долларов.
Я считаю, что для любого из нас нет особого смысла спекулировать на этом этапе. Что действительно имеет смысл, так это гарантировать, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, самую сильную возможную позицию по всему миру, будь то Украина или что-то еще
Напомним
9 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам министра обороны Ллойда Остина, сумма поддержки составит 500 миллионов долларов.
10 января стало известно, что администрация президента США Джо Байдена передаст администрации Дональда Трампа чуть менее 4 миллиардов долларов, неиспользованных для Украины по программе PDA.