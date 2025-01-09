Польща анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Київ • УНН
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. На засіданні "Рамштайн" також було затверджено 8 дорожніх карт для ЗСУ до 2027 року.
Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі "Рамштайн" сьогодні, 9 січня, передає УНН із посиланням на Міністерство оборони країни.
Польща готує ще один пакет допомоги Україні, ще одну пожертву. Що можливо, ми завжди надаємо. Звичайно, є межа, яку ми не перетинаємо, - це межа безпеки польської держави
Доповнення
На засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") сьогодні, 9 січня, затвердили вісім дорожніх карт, у яких визначені ключові цілі українського війська до 2027 року.
Очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США в розмірі 500 млн доларів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти.